Beautiful anticipazioni: la morte di EMMA BARBER nelle puntate italiane (Di mercoledì 8 luglio 2020) La prossima settimana, le puntate italiane di Beautiful entreranno nella terza fase della storyline dello scambio di culle che sta tenendo banco da molti mesi.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Walter crede che Poppy sia viva e aggredisce Werner!Dopo la parte iniziale, in cui ha avuto luogo la finta morte della piccola Beth Spencer, ci si è dilungati in una parte della storia fatta di numerose conversazioni tra chi è al corrente del segreto, che hanno portato via via il numero delle persone coinvolte a crescere (e ciascuno, chi per un motivo e chi per un altro, ha alla fine deciso di tacere). Un tragico evento avvierà dunque il capitolo finale, più ricco di azione grazie al lato oscuro di Thomas Forrester, deciso a mantenere sepolta ... Leggi su tvsoap

