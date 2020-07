Beach club, palestra e… due elicotteri: Damen Yachting presenta il mastodontico ‘LA DATCHA’: 77 metri di lusso sfrenato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Damen Yachting è orgogliosa di presentare lo yacht di lusso ‘LA ​​DATCHA‘, uscito dal suo padiglione ubicato nei Paesi Bassi questa settimana. Questo tanto atteso SeaXplorer da 77 metri verrà consegnato verso la fine di questa estate, in tempo per dare il titolo al primo evento Amels e Damen Yachting Private View che si terrà a settembre. Il lancio di LA DATCHA segna l’inizio delle fasi finali del suo processo di costruzione, prima di intraprendere un itinerario charter globale senza eguali che includerà l’eli-ski in Kamchatka, nelle Isole Curili e avventure subacquee al largo della Papua Nuova Guinea. Questo yacht è stato creato per l’avventura, progettato su misura per esplorare le ... Leggi su sportfair

DemirTravel : Le Dune Beach Club*** - Mortelle (Me) Per info e preventivi tel 0921428602 - diegobianchinew : Dopo una lunga attesa finalmente ripartiamo..Ci vediamo Sabato sera nel Beach Club più glamour di Termoli...???????????… - marcosti : Chi non danza non sa cosa succede. ____________________________ • • • #twigafortedeimarmi #5delmattino #djconsole @… - vincebelpiede : Me gusta...che voglia di grigliata all you can eat Predico bene e razzolo male sulla carne @ COCCARO BEACH CLUB - claudioluxury : Buonanotte... e sogni d'oro ?? ? ?? ???? ?? @ Twiga Beach Club -

Ultime Notizie dalla rete : Beach club Capri Palace Jumeirah inaugura il Riccio Beach Club con il Pop Up Dior Il Mattino Capri Palace Jumeirah inaugura il Riccio Beach Club con il Pop Up Dior

Il Capri Palace da quest’anno è entrato a far parte del Gruppo Jumeirah e sarà la location esclusiva di eleganti eventi iniziati con l’inaugurazione del pop-up Dior presso Il Riccio Restaurant & Beach ...

Riapre lo Yacht club Tigullio al covo di Nord est. Lo presiede il prof. Matteo Bassetti

Club house, beach club, banchina per l’approdo e gavitelli per l’ormeggio. E, ogni sera, lo Yacht Club Tigullio 1916 si metterà il vestito a festa con serate con dinner show di livello internazionale ...

Il Capri Palace da quest’anno è entrato a far parte del Gruppo Jumeirah e sarà la location esclusiva di eleganti eventi iniziati con l’inaugurazione del pop-up Dior presso Il Riccio Restaurant & Beach ...Club house, beach club, banchina per l’approdo e gavitelli per l’ormeggio. E, ogni sera, lo Yacht Club Tigullio 1916 si metterà il vestito a festa con serate con dinner show di livello internazionale ...