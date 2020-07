Batwoman: Javicia Leslie sarà la nuova protagonista della serie (Di giovedì 9 luglio 2020) I produttori di Batwoman hanno annunciato che Javicia Leslie sarà la nuova protagonista dopo l'addio di Ruby Rose alla serie. Batwoman ha trovato la sua nuova protagonista: l'attrice Javicia Leslie raccoglierà l'eredità di Ruby Rose e diventerà l'eroina al centro della seconda stagione della serie targata The CW. Gli sceneggiatori hanno deciso di creare un nuovo personaggio di cui sono stati diffusi i primi dettagli, non limitandosi quindi a un recasting di Kate Kane. Javicia Leslie ha dichiarato: "Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice di colore a intepretare l'iconico ruolo ... Leggi su movieplayer

