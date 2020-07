Barcellona-Espanyol: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Rakitic titolare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quando una squadra gloriosa come l’Espanyol retrocedere in Segunda Division è sempre un dispiacere; i Pericos hanno provato a ribellarsi alla loro sorte, cambiando più volte l’allenatore, provando a prendere un bomber con Raùl De Tomas a gennaio ma evidentemente i loro limiti sono stati più grandi della volontà di azzerarli. L’Espanyol retrocederà e il … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

blab_live : #LaLiga, #BarçaEspanyol @FCBarcelona @RCDEspanyol derby della delusione, rientra il caso #Messi? Probabili formazio… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Liga, Barcellona-Espanyol: dove vedere la gara in Tv e streaming: Barcellona-Espanyol è… - RM1CF : RT @DAZN_IT: Serpentina di Messi e gol all'incrocio di Suarez ? Il Barcellona torna in campo alle 22 nel derby contro l'Espanyol #LaLiga… - Aisaacvangc : RT @DAZN_IT: Serpentina di Messi e gol all'incrocio di Suarez ? Il Barcellona torna in campo alle 22 nel derby contro l'Espanyol #LaLiga… - DAZN_IT : Serpentina di Messi e gol all'incrocio di Suarez ? Il Barcellona torna in campo alle 22 nel derby contro l'Espanyol… -