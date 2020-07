Bankitalia: “Una famiglia italiana su tre ha riserve solo per tre mesi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La pandemia ha innescato una crisi drammatica: molti italiani sono più poveri e senza prospettive a breve termine. Italiani sempre più poveri per colpa del Covid 19. A stabilirlo la Banca d’Italia, in una indagine realizzata tra Aprile e Maggio che evidenzia come le misure di contenimento dell’epidemia abbiano avuto un impatto negativo anche per … L'articolo Bankitalia: “Una famiglia italiana su tre ha riserve solo per tre mesi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Coronavirus, indagine di Bankitalia: “Colpito il reddito di metà popolazione. Una famiglia su tre ha riserve per 3… - Piu_Europa : ?? NO ALLA TASSA CRIMI ?? ?? CI SERVE IL #MES, NON IL #M5S #Bankitalia ha certificato che con il fondo salva stati, l… - 300Italia : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Strage di emendamenti nel ddl rilancio. Liguria ancora paralizzata Per Bankitalia una f… - corra_franco : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Strage di emendamenti nel ddl rilancio. Liguria ancora paralizzata Per Bankitalia una f… - Raffael74738563 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Strage di emendamenti nel ddl rilancio. Liguria ancora paralizzata Per Bankitalia una f… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia “Una Mattarella: la crisi non è finita. «Da Codogno riparte l’Italia del coraggio» Il Sole 24 ORE