Bankitalia, in calo ricorso ad arbitrato bancario (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Calano i ricorsi presentati all’Arbitro bancario finanziario che nel 2019 ha ricevuto 22.059 istanze con una diminuzione del 18%. Lo rileva la Banca d’Italia nella relazione annuale sull’attività dell’Abf, sottolineando che alla flessione “ha contribuito l’allineamento agli orientamenti consolidati dei collegi da parte degli intermediari nella fase del reclamo, rendendo non necessario il successivo ricorso all’Abf”. Come nel 2018, prosegue Bankitalia, “la riduzione dei ricorsi ha riguardato in particolare quelli in tema di estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (-39%). Sulla dinamica hanno continuato a incidere l’adozione degli orientamenti di vigilanza sui prestiti contro cessione del ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : San Marino rischia il default per debiti tra Pil in calo, Covid e banche al collasso. Per salvarsi bussa al governo… - CPapasergio : Bankitalia, 40% indebitati fatica a pagare mutuo, metà popolazione vede calo reddito #coronavirus - AMC11076378 : RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia 209 giorni è stata la durata media procedura di ricorso all’#Abf nel 2019, in forte calo rispetto al passa… - UfficioStampaBI : #bankitalia nel 2019 è proseguito (-18%) il calo dei ricorsi all’#ABF. Diminuiti i ricorsi in materia di cessione d… - UfficioStampaBI : #Bankitalia 209 giorni è stata la durata media procedura di ricorso all’#Abf nel 2019, in forte calo rispetto al pa… -