Bando 118, il corpo di soccorso Humanitas non ha partecipato alla gara (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del corpo di soccorso Humanitas a firma del presidente Roberto Schiavone di Favignana. “Stavolta non ci saremo. Nonostante il possesso dei livelli più alti per ogni requisito richiesto, l’Humanitas ha deciso di tirarsi fuori da una contesa, quella dell’assegnazione dei ‘lotti’ di cui alla gara Asl per il servizio 118 appena scaduta che non convince in più di qualche aspetto. In tal senso, pur prendendo atto e rispettando la pronuncia del Tar, certo non biasimeremmo chiunque, da legittimo portatore di interesse, intendesse eventualmente ricorrere al Consiglio di Stato. Dopo 37 anni l’Humanitas, che ha contribuito ad istituire la centrale di soccorso a Salerno, lascerà il campo ad altri decidendo di stare fuori da una dinamica e da un cotesto che ... Leggi su anteprima24

La civica amministrazione partecipa al bando pubblico per i borghi e i centri storici promosso dal Ministero dei beni e le attività e per il turismo. Il comune ha infatti presentato il progetto ...

“Un infermiere professionale a bordo delle ambulanze, anche nelle postazioni 118 dei Comuni di Ravanusa e Casteltermini, così da poter effettuare immediatamente i primi soccorsi. Questi Comuni sono ...

