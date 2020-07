Bandiere blu, il vessillo di qualità consegnato al sindaco di Agropoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna cerimonia festosa ha accolto questa mattina ad Agropoli il primo step di consegna della bandiera blu 2020. La consegna dell’ambito vessillo che documenta e certifica la qualità delle acque ma anche dei servizi è avvenuta alla presenza del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola presso le strutture balneari. “Come sempre, è stato un momento per festeggiare l’ambito riconoscimento, ma anche di confronto con gestori e turisti- ha detto il sindaco- Quest’anno siamo giunti al XXI anno di bandiera blu, che premia i Comuni attenti al mare, ma anche ai servizi collegati al turismo. È sempre motivo di grande soddisfazione ed orgoglio vederla sventolare sui nostri arenili”. L'articolo Bandiere blu, il vessillo di qualità consegnato al sindaco di Agropoli proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Bandiere blu Agropoli: consegnate le prime bandiere blu 2020 alle strutture balneari Salernonotizie.it La bandiera blu a Piombino: i balneari la celebrano a palazzo comunale

PIOMBINO – Si è tenuta oggi, martedì 7 luglio nella sala consiliare del Comune di Piombino, la cerimonia di consegna della bandiera blu a una delegazione di balneari. Hanno partecipato il sindaco Fran ...

Spiagge, doppia Bandiera blu per Quartu: riconoscimento al Poetto e a Mari Pintau

Doppia bandiera blu per Quartu, che ha ottenuto il riconoscimento per il 2020 sia per il Poetto sia per Mari Pintau e lo stendardo è stato issato nella grande rotonda all’incrocio tra viale Colombo e ...

