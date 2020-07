Azzolina: bene test sierologici per tutti gli insegnanti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sì ai test seriolgici su tutto il personale scolastico per garantire maggiore sicurezza per il rientro nelle aule scolastiche a settembre, ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in audizione presso la Commissione Istruzione del Senato, assicurando che si lavora a livello ministeriale e territoriale, con tavoli regionali, sulle tematiche della sicurezza anche per studiare come gli studenti potranno utilizzare i mezzi pubblici per recarsi a scuola. "Il governo accompagnerà ogni passaggio del rientro a scuola in sicurezza per i nostri studenti e studentesse, tenendo conto dell andamento e dei dati dell emergenza epidemiologica".E come si è riusciti a fare con gli esami di maturità, ha aggiunto, "allo stesso modo sarà curato l avvio dell anno scolastico con uno specifico protocollo di sicurezza sulla base di quello degli esami di Stato". Per ... Leggi su ilfogliettone

