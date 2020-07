Away: il teaser trailer della serie Netflix con star Hilary Swank (Di mercoledì 8 luglio 2020) Away è la nuova serie Netflix con protagonista il premio Oscar Hilary Swank di cui Netflix ha condiviso il primo teaser trailer. Away, la nuova serie originale in arrivo il 4 settembre su Netflix, ha un primo teaser trailer che mostra l'attrice Hilary Swank nel ruolo di una madre astronauta, costretta a lasciare la sua famiglia sulla Terra per intraprendere una missione su Marte. Il breve video condiviso online mostra solo la protagonista nello spazio, mentre riflette sulla sua situazione e pensa alla famiglia. Creata da Andrew Hinderaker, la serie Netflix Away è un dramma epico, emozionante e commovente e celebra gli incredibili progressi che gli esseri umani sono in grado di raggiungere, oltre ai sacrifici personali che devono sopportare lungo il ... Leggi su movieplayer

