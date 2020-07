Avvocati, professionisti under45 abbandonati dalla politica (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giovani Avvocati in piazza con gli altri professionistiAiga: «Esclusi da provvedimenti di supporto»Aiga, le 5 proposte concrete del manifestoGiovani Avvocati in piazza con gli altri professionistiTorna su Ci saranno anche gli Avvocati dell'Aiga oggi 8 luglio, alle 15 in occasione della protesta in piazza Montecitorio, insieme alle altre categorie di professionisti under45, abbandonati dalla politica. Insieme a loro ci saranno architetti, assistenti sociali, consulenti del lavoro, geometri, ingegneri, notai e periti industriali. Le caratteristiche che li accomunano sono: hanno meno di 45 anni, sono un milione, sono il motore silenzioso delle piccole e medie imprese italiane e della tutela della salute e si sentono abbandonati dalla politica. Aiga: «Esclusi da provvedimenti di su... Leggi su studiocataldi

Ci saranno anche gli avvocati dell'Aiga oggi 8 luglio, alle 15 in occasione della protesta in piazza Montecitorio, insieme alle altre categorie di professionisti under45, abbandonati dalla politica.

