Avvistato enorme squalo vicino alla spiaggia di Milazzo (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un bellissimo esemplare di squalo è stato Avvistato nella acqua del mare di Milazzo, in provincia di Messina. Il VIDEO postato sui social da Salvatore Calderone mostra chiaramente lo squalo che nuota attorno alla sua imbarcazione che si trova vicino alla spiaggia di Milazzo. Un avvistamento particolare quello avvenuto nel messinese dove non è la prima volta che vengono immortalati squali e altri grandi animali del mare. Non di rado, infatti, vengono trovati squali, verdesche, delfini e grandi cetacei come balene e balenottere. Il 24 maggio, sempre a Milazzo, nello specchio d’acqua prospiciente la Ngonia del Tono di Milazzo è stata Avvistato uno squalo verdesca. Si trattava in quel casi di un esemplare maschio di 1,5 metri circa di lunghezza. la verdesca è una specie di squalo presente nelle nostre acque, abituato a vivere in profondità, ma ... Leggi su direttasicilia

