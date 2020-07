Autostrade, Toninelli scatenato contro Salvini dopo la Consulta: “Solo ca…te, con i Benetton se la faceva sotto e non veniva alle riunioni” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Il decreto Genova era giusto quando diceva che Aspi e Benetton non potevano ricostruire il ponte che per incuria avevano lasciato crollare”. A rivendicarlo è Danilo Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture nel governo Conte 1 e ora senatore “semplice” del M5s. Grazie a quel decreto, ricorda Toninelli, “non abbiamo fatto ricostruire il ponte a chi l’ha fatto crollare, ma gliel’abbiamo fatto pagare”. Poi se la prende con il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, colpevoli – secondo il senatore grillino – di dire “cazzate e fake news“. In particolare il leghista ha detto in giornata che non è sua la responsabilità della mancata revoca delle concessioni ai ... Leggi su ilfattoquotidiano

