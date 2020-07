Autostrade, Toninelli (M5s): “Se fossi stato ai Trasporti i Benetton Ponte Genova se lo sognavano” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Salvini e la Lega sul Ponte di Genova devono solo tacere. Nel Conte1 si sono opposti alla revoca quando avrebbero potuto votarla col M5S. Hanno sempre frenato e messo i bastoni tra le ruote. Ora il Pd non faccia come Salvini e ci permetta di togliere ai Benetton le nostre Autostrade”. Così in una nota il senatore M5s Danilo Toninelli. L’ex ministro ha poi aggiunto: “Se fossi stato ai Trasporti i Benetton Ponte Genova se lo sognavano, la linea nostra non cambia di un centimetro il Ponte non deve essere dato ai Benetton” L'articolo Autostrade, Toninelli (M5s): “Se fossi stato ai Trasporti i Benetton Ponte Genova se lo sognavano” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

