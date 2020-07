Autobus pieno di ragazzi precipita nel lago, ci sono decine di morti: il video (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il video alla fine dell'articolo. E' una strage, almeno 21 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un Autobus. L'Autobus trasportava studenti, i morti sono tutti ragazzi. E' successo in Cina. Il mezzo è finito in un lago a Hongshan, nella provincia cinese di Guizhou nel sud ovest del Paese. (Continua...) La televisione cinese CCTV, citando dei testimoni, ha riportato che a bordo si trovavano molti studenti impegnati in questi giorni nel gaokao, l’esame finale delle scuole superiori che serve da accesso alle università che in Cina prevedono una graduatoria. Il dipartimento di gestione delle emergenze ha comunicato che 19 camion dei pompieri, 21 imbarcazioni e 97 soccorritori sono impegnati nelle ... Leggi su howtodofor

