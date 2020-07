Autista in Francia nega accesso senza mascherina: picchiato a morte (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lotta ora tra la vita e la morte, l’Autista francese che domenica sera è stato pestato da un gruppo di persone, reo di non avergli consentito l’accesso Philippe Monguillot (Fonte foto: leparisien.fr)Bruttissimo episodio di cronaca, quello che ci arriva dalla Francia, precisamente da Bayonne, una cittadina di cinquantamila anime, della Nuova Aquitania. Philippe Monguillot, Autista di circa cinquant’anni, è stato brutalmente aggredito per aver negato l’accesso ad alcune persone che non indossavano la mascherina. Secondo le fonti della polizia locale, ora l’uomo, verserebbe in stato di morte celebrale, mentre il presunto aggressore, un trentenne, è stato per adesso arrestato. Fermati, anche i presunti complici del folle gesto. Francia, aggredito un Autista: gravi le ferite Fonte foto: (Getty Images)Purtroppo, il ... Leggi su chenews

fattoquotidiano : Francia, autista di bus malmenato e ucciso: aveva vietato a un gruppo di persone senza mascherina di salire a bordo - fanpage : Nega l'ingresso sul bus senza mascherina: autista picchiato a morte da passeggeri - CasinaPioIV : RT @CaterinaDoglio: La moglie e le figlie dell’autista dell’autobus ora in stato di morte cerebrale, picchiato da una banda che voleva sali… - 55_Babi : RT @psymonic: #8luglio ho sentito dell’incredibile intervento chirurgico per separare due gemelline siamesi africane che avevano in comune… - CaterinaDoglio : La moglie e le figlie dell’autista dell’autobus ora in stato di morte cerebrale, picchiato da una banda che voleva… -