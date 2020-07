Aule ed edifici a norma per l’emergenza Covid-19, in Irpina 2 milioni di euro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”. Sono stati pubblicati oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, i risultati relativi al bando che ha messo a disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle Aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta di stanziamenti per l’edilizia cosiddetta ‘leggera’. L’avviso rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. In Irpinia sono stati riconosciuti ... Leggi su anteprima24

sardo1951 : RT @MilaSpicola: Cosa chiederei di acquistare per le scuole ad Arcuri piuttosto che quelle impossibili seggiole con un miliardo? Climatizza… - danpoggio : RT @MilaSpicola: Cosa chiederei di acquistare per le scuole ad Arcuri piuttosto che quelle impossibili seggiole con un miliardo? Climatizza… - NunziaVobis81 : RT @MilaSpicola: Cosa chiederei di acquistare per le scuole ad Arcuri piuttosto che quelle impossibili seggiole con un miliardo? Climatizza… - tvoggi : LAVORI ALLE SCUOLE, ECCO LE SOMME CHE ANDRANNO AI COMUNI IN PROVINCIA DI SALERNO Realizzare piccoli interventi di a… - Rainbow_Uapa : RT @MilaSpicola: Cosa chiederei di acquistare per le scuole ad Arcuri piuttosto che quelle impossibili seggiole con un miliardo? Climatizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Aule edifici AAA cercansi aule per rientro a scuola, la mappa dei 3.000 edifici da recuperare La Repubblica Coronavirus in Mozambico: mons. Dalla Zuanna (vescovo Beira), “il vecchio virus della povertà e della guerra preoccupa di più”

Inoltre da tre mesi le scuole sono chiuse e centinaia di migliaia di ragazzi sanno perdendo l’anno scolastico, come già accaduto nel 2019 a causa dei cicloni: “Ancora oggi molti edifici pubblici ...

Scuola, la ministra Azzolina annuncia assunzioni: “80mila docenti a tempo indeterminato”

Risorse per la scuola Per quanto riguarda invece la messa in sicurezza degli edifici "a marzo scorso sono stati stanziati ... di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule ...

Inoltre da tre mesi le scuole sono chiuse e centinaia di migliaia di ragazzi sanno perdendo l’anno scolastico, come già accaduto nel 2019 a causa dei cicloni: “Ancora oggi molti edifici pubblici ...Risorse per la scuola Per quanto riguarda invece la messa in sicurezza degli edifici "a marzo scorso sono stati stanziati ... di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule ...