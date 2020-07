Audi Q4 Sportback e-tron concept, ritorno al futuro (Di mercoledì 8 luglio 2020) La trong>Audi trong> Q4 trong>Sportback trong> e-tron concept preannuncia l'arrivo di un nuovo modello elettrico di Ingolstadt, che sarà il secondo SUV coupé della gamma BEV - una sigla che nel prossimo futuro dovremo imparare e che sta per Bare Electric Vehicle, ovvero un'auto elettrica 100% - e che debutterà nella versione di serie nel 2021. Tecnicamente è la gemella della Q4 e-tron concept che è stata presentata poco più di un anno fa al Salone di Ginevra 2019 (quello del 2020 è saltato causa Coronavirus). È lunga 4,6 metri, alta 1,6 m, larga 1,9 m e con un passo di 2,77 metri. Nella configurazione top di gamma avrà un powertrain composto da due motori elettrici in grado di erogare complessivamente 306 CV, scaricati terra grazie alla trazione integrale quattro elettrica. Così la trong>Audi trong> Q4 trong>Sportback trong> e-tron concept scatta da 0 a 100 km/h in 6,3 ... Leggi su gqitalia

