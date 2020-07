Atletico Madrid, Simeone: “Dalla gara con il Liverpool abbiamo fatto il salto di qualità” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, nel corso della conferenza stampa post-partita, ha analizzato la gara pareggiata 1-1 contro il Celta Vigo: “Ho visto dei miglioramenti dopo la partita con il Liverpool, i ragazzi hanno lavorato molto”. “Mi sono confrontato con loro singolarmente quando non ci siamo potuti allenare, ma poi siamo tornati in campo nel migliore dei modi. Da quel momento in poi c’è stato il salto di qualità nei giocatori come Morata, Correa, Carrasco e Llorente”, ha spiegato ‘El Cholo’. Leggi su sportface

goal : Barcelona, Atletico Madrid and Inter are all interested in Matteo Guendouzi, according to l'Equipe ???? - SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Celta Vigo *1-1 Atletico Madrid *(Beltran 49‘) #SSFootball - GoalItalia : Arbitro ligio alle disposizioni sanitarie in Barcellona-Atletico Madrid: rigore con distanziamento sociale ?? Il VA… - hebrahyzzle : RT @goal: Barcelona, Atletico Madrid and Inter are all interested in Matteo Guendouzi, according to l'Equipe ???? - A_Sirebour : RT @goal: Barcelona, Atletico Madrid and Inter are all interested in Matteo Guendouzi, according to l'Equipe ???? -