Atalanta vince ed è terza. La Roma ribalta il Parma harakiri Brescia a Torino. Sassuolo show (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nuovo scossone nella classifica della Serie A. Grazie alla vittoria per 2-0 sulla Sampdoria, l'Atalanta vola in terza posizione a meno due punti dalla Lazio. La Roma torna alla vittoria contro il Parma. I ragazzi di Fonseca hanno ribaltato il Parma per 2-1 dopo l'iniziale vantaggio di Kucka. Il Brescia a Torino perde forse l'ultimo treno salvezza e dopo il vantaggio di Torregrossa gli uomini di Lopez si fanno riprendere e poi superare dal Torino. Finisce 3-1 allo Stadio Grande Torino Al Dall'Ara il Sassuolo domina il Bologna che trova il gol solamente con Barrow nel finale per l'1-2 finale.Atalanta - Sampdoriacaption id="attachment 988931" align="alignnone" width="300" Toloi (Getty ... Leggi su itasportpress

