Atalanta-Sampdoria, le probabili formazioni del match del 31° turno (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al “Gewiss Stadium”, Atalanta-Sampdoria si sfidano nel match valido per la 31^ giornata di Serie A: le probabili formazioni del match Atalanta-Sampdoria si sfidano nel match valido per il 29° turno della Serie A. Le squadre sono in lotta per obiettivi diversi. I bergamaschi, chiuso il discorso Champions, vogliono raggiungere il 2° posto occupato dalla Lazio, e con una vittoria si porterebbero a -2. I blucerchiati sono in lotta per non retrocedere, e con l’ultima vittoria sulla Spal hanno guadagnato punti importanti sulle dirette concorrenti. In classifica l’Atalanta è quarta con 63 punti, la Sampdoria quattordicesima con 32. Il fischio di inizio è atteso per le 21:45, e sarà possibile assistere al match su Sky. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

