Atalanta-Sampdoria 2-0, le pagelle di CalcioWeb: cambi ancora decisivi per Gasperini, ma così fa paura [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Atalanta-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – L’Atalanta sa vincere anche così. E fa davvero paura. Non c’è il solito gioco rapido, sbarazzino. Quello che permette di produrre una serie infinità di occasioni e palle gol. Un po’ per demerito, un po’ per la gara ordinata e attenta della Samp. Ma gli orobici portano comunque a casa i tre punti, nel finale, grazie a Toloi e Muriel. La partita è bloccata, sin da subito. La Sampdoria ha capito come imbrigliare questa Atalanta. Non è roba facile, ma ci riesce. Zapata e compagni non sfondano, non pungono, non riescono a rendersi pericolosi né per vie centrali né sulle fasce. Tra i pochi a provarci, il Papu Gomez, che svaria su ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : ??#AtalantaSamp?? Perfetto equilibrio tra @Atalanta_BC e @Sampdoria nelle ultime 6?? sfide in casa dei nerazzurri i… - karda70 : #AtalantaSampdoria, 2-0: La #Dea non si ferma più. #Highlights e #Tabellino - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: ATALANTA-SAMPDORIA 2-0 Risultato finale ? ? #Toloi (75') ? #Muriel (85') ?? - ADSportwereld : Atalanta nadert Lazio na late zege op Sampdoria - Fantacalcio : Atalanta-Sampdoria 2-0: tabellino, voti, assist e pagelle per il #Fantacalcio -