Atalanta, proseguono i lavori al Gewiss Stadium: abbattuta la tribuna UBI (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Atalanta da qualche mese ha la sua nuova casa, il Gewiss Stadium, ma nell’impianto sono ancora in corso dei lavori per ultimare tutte i restanti dettagli. Nelle ultime ore, infatti, è stata definitivamente abbattuta la tribuna UBI, situata di fronte alla tribuna stampa, per poi passare alla modifica della parte esterna della struttura. Tra qualche mese prenderanno il via anche le operazioni per la demolizione della curva sud, così da permettere il completamento del progetto di ristrutturazione dello stadio. Leggi su sportface

