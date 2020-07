Atalanta, Gasperini: «Obiettivo Scudetto? È nelle mani della Juve» (Di giovedì 9 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria contro la Sampdoria. Scudetto – «La parola Scudetto non può ronzare, è nelle mani della Juventus. È una squadra più forte. Andiamo un pezzo alla volta, ora cerchiamo la matematica per la Champions League. Vedo che anche Roma, Napoli e Milan stanno facendo grandi cose. Il nostro Obiettivo è questo. Poi proveremo di arrivare davanti all’Inter e alla Lazio. Ma ... Leggi su calcionews24

