Assunzioni a tempo indeterminato: si cercano 13 medici in Campania, ecco il bando (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Azienda sanitaria locale Caserta ha indetto un bando di concorso per 13 Assunzioni di medici in varie discipline. Il concorso è per titoli ed esami; la domanda scade il 16 luglio 2020. Vediamo quali sono le informazioni principali per candidarsi. Assunzioni ASL Caserta: posti disponibili e requisiti L’Azienda sanitaria locale Caserta ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 13 dirigenti medici da inserire nell’organico dell’ASL. Le Assunzioni riguardano varie discipline e saranno ripartite nel seguente modo: √4 posti Dirigenti medici di neuropsichiatria infantile; √4posti Dirigenti medici psichiatria; √3 posti Dirigenti medici neurologia; √2 posti ... Leggi su notizieora

