Ascolti tv, dati Auditel martedì 7 luglio: vince Torno indietro e cambio vita con 2.8 milioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Torno indietro e cambio vita su Rai1 vince la gara agli Ascolti di martedì 7 luglio con 2 milioni 859mila telespettatori con il 13,91% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 House Party con Michelle Hunziker in replica ha ottenuto 1 milione 923mila telespettatori (11,08% di share). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 è stato visto 761mila spettatori (3,64%). Su Italia1 per Chicago PD 1 milione 224mila spettatori (6,32%). Su Rai3 Carta Bianca è stato seguito da 1 milione 169mila spettatori (6,3%). Su Rete4 Speed ha avuto una media di 864mila telespettatori (4,55%). Su La7 In Onda Focus ha registrato 494mila spettatori (2,6%). Ascolti tv access prime time Nell’access prime time su Rai1 Techetechetè è stato visto da 3 milioni 765mila (18,2%) mentre su Canale5 Paperissima Sprint da 2 milioni 875mila (14%). Su Rete4 Stasera Italia News ha messo a ... Leggi su tvzap.kataweb

