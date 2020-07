Artemisia Gentileschi: il doodle Google celebra la pittrice (Di mercoledì 8 luglio 2020) 427 anni fa nasceva Artemisia Gentileschi: Google celebra una delle pittrici più importanti del barocco con un doodle Google che ci dà il buongiorno con un doodle che celebra Artemisia Gentileschi, la pittrice italiana di scuola caravaggesca che si distinse durante il periodo barocco. Scopriamone di più Artemisia nacque a Roma l‘8 luglio 1593 da Orazio (pittore nativo di Pisa) e Prudenzia di Ottaviano Montoni, primogenita di sei figli. Fu proprio nella capitale che la sua pittura raggiunse l’apice espressivo, intercettando le innovazioni del contemporaneo Caravaggio. Lo stupro Nel 1611, suo padre decise di affidarla alla guida di Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe-l’œil noto anche per avere un carattere sanguigno e per essere stato coinvolto in diverse questioni giudiziarie. Tassi, dopo aver tentato vari approcci, ... Leggi su zon

