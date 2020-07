Artemisia Gentileschi: chi è e perché oggi Google celebra con un Doodle l’artista italiana (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un Doodle di Google oggi celebra l’artista italiana Artemisia Gentileschi, nel giorno del suo 427° compleanno.Artemisia Gentileschi è conosciuta soprattutto per le sue rappresentazioni di eroine, molte delle quali sembravano riflettere il pregiudizio che lei stessa ha affrontato durante la sua vita. oggi è considerata una delle più grandi artiste del periodo barocco. Artemisia Gentileschi è nata a Roma, l’8 luglio 1593. Suo padre era un pittore e ha insegnato alla figlia lo stile drammatico sviluppato dal maestro Caravaggio. A soli 17 anni Gentileschi ha realizzato una delle sue opere più celebri, “Susanna e i vecchioni” (1610), che per molti anni è stato erroneamente attribuito al padre. Dopo essere stata vittima di un tragico crimine durante l’adolescenza, il padre ha portato a processo il suo maestro ... Leggi su meteoweb.eu

Artemisia era figlia d’arte. Suo padre, Orazio Gentileschi, era un valente pittore e amico di Caravaggio. Dai dodici anni Artemisia, con i sei fratelli crebbe solo con il padre, essendo la madre morta ...

Artemisia Gentileschi, chi è la pittrice protagonista del Doodle dell’8 luglio, celebrata nel giorno del suo 427° compleanno.

