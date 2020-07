Arsenal-Leicester come una guerra: Vardy lascia il segno… sul volto di Mustafi (Di mercoledì 8 luglio 2020) 1-1 sul campo tra Arsenal e Leicester nell'ultimo match di Premier League disputato dalle compagini. Due reti, così come due sono i segni sul volto di Shkodran Mustafi. Il difensore Gunners è stato protagonista di uno scontro fortuito con l'attaccante delle Foxes Jamie Vardy riportando delle conseguenze... vistose.Arsenal-Leicester come una guerra: i segni sul volto di Mustaficaption id="attachment 988585" align="alignnone" width="357" Mustafi (twitter)/captionCosa che possono accadere su un campo di calcio, certo, ma il volto di Mustafi avrebbe preferito di no. Dopo un contrasto di gioco con Vardy, il difensore cade a terra e di seguito anche l'attaccante rivale. L'inglese, però, non frena l'irruenza e colpisce con i tacchetti la faccia del difensore. Il centrale Gunners ha la peggio e la smorfia di dolore immediatamente successiva ne è la prova. ... Leggi su itasportpress

