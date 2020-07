Arrivano i semafori in Google Maps, anche se al momento in beta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Google Maps ha iniziato a ricevere una tra le funzioni più attese di tutte, vale a dire i semafori. C'è voluto un po' prima che la community potesse usufruirne (i semafori sono stati inclusi su Apple Maps a partire da iOS 13, e dunque da ormai quasi un anno), ma l'attesa pare essere finalmente finita. Alcuni utenti del programma beta hanno cominciato a notare la differenza, scorgendo piccole icone raffiguranti i semafori a ridosso degli incroci. L'ottimizzazione dell'interfaccia è ancora scarsa (del resto siamo in beta): la funzione sarà messa a disposizione ufficialmente solo fra qualche tempo (questo è bene precisarlo). In ogni caso, la fase di test ha preso il via, anche se per quanto riguarda un numero ristretto di utenti. Per adesso l'unica interazione visibile interessa l'avvicinamento ai semafori, che implicherebbe un certo ingrandimento ... Leggi su optimagazine

