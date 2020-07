Arrestato radicalizzatore italiano del Daesh (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Milano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della locale procura, nei confronti di un 30enne italiano, indagato per "istigazione a delinquere aggravata dall'uso del mezzo telematico". Le indagini hanno consentito di documentare come l'indagato, aderendo pienamente all'ideologia estremista di matrice salafita, si sia assiduamente impegnato nel diffondere il credo dell'autoproclamato Stato Islamico, esaltandone le gesta in chiave apologetica e istigando i propri interlocutori a unirsi al jihad globale contro i miscredenti. Per farlo, spiegano gli investigatori impegnati nell'operazione "Al Bidaya", l'uomo "si è avvalso della rete internet, strumento più efficace per colpire le fasce di popolazione mondiale maggiormente influenzabili, utilizzando i ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato radicalizzatore italiano del