Arrestato a Milano un radicalizzatore italiano dello Stato islamico (Di mercoledì 8 luglio 2020) Usava Internet e i social network per fare proseliti e rafforzae le fila dei jihadisti. E così nel corso nella notte, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 38enne originario di Bari, indagato per "Istigazione a delinquere aggravata dall'uso del mezzo telematico". Si tratta di Nicola Ferrara, ritenuto un radicalizzatore dello Stato islamico. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip Guido Salvini su richiesta dei pm Alberto Nobili, Piero Basilone e Leonardo Lesti della Procura di Milano.caption id="attachment 280562" align="alignright" width="320" Nicola Ferrara/captionL'indagine ha consentito di documentare come il giovane "aderendo pienamente all'ideologia estremista di matrice salafita, si è ...

