Arrestato a Milano presunto radicalizzatore islamico, diffondeva sui social le azioni di Daesh: "Grazie Allah per il Covid" (Di mercoledì 8 luglio 2020) I Ros hanno Arrestato un 38enne italiano, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo internazionale: da cinque anni, secondo le accuse, usava Facebook e SoundCloud per diffondere il credo dell'autoproclamato Stato islamico Leggi su repubblica

I Carabinieri: "Radicalizzatore" impegnato a diffondere attraverso internet l'ideologia estremista del Daesh, istigando i propri i…

Un 38enne italiano è stato arrestato ed è indagato per “istigazione al terrorismo ... Le accuse Nicola Ferrara si era trasferito a Milano nel 2011 e nel 2015 – dopo alcuni viaggi in Qatar ed Emirati – ...i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Milano hanno arrestato un 30enne italiano, ritenuto un radicalizzatore dello Stato islamico. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata ...