Arrestato a Milano italiano “arruolato” nell’Isis «contro i miscredenti». Le sue frasi sui social (Di mercoledì 8 luglio 2020) Aveva aderito all’Isis. E “diffondeva” il credo. Nel corso nella notte, i carabinieri del Ros di Milano hanno eseguito una ordinanza di custoria in carcere. È nei confronti di un trentenne italiano. Deve rispondere all’accusa di istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico. Isis, l’italiano “convertito” all’ideologia estremista L’attività investigativa ha consentito di documentare la condotta dell’indagato. L’uomo si era “convertito” pienamente all’ideologia estremista di matrice salafita. Si era impegnato nel diffondere il credo dell’Isis. «Uniamoci contro i miscredenti» Ne esaltava le “gesta” in chiave apologetica e istigava i propri interlocutori a unirsi al jihad globale contro i miscredenti. Per realizzare il proprio disegno ... Leggi su secoloditalia

