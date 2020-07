Arrestato a Milano 38enne italiano che propagandava l’Isis online: “Il Covid? Lo manda Allah contro infedeli” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Arrestato a Milano 38enne italiano che propagandava l’Isis online Un 38enne italiano è stato Arrestato ed è indagato per “istigazione al terrorismo aggravata dall’apologia dell’associazione con finalità terroristiche denominata Stato Islamico e di adesione mediante la diffusione sulla rete internet”. Secondo quanto hanno ricostruitogli inquirenti, Nicola Ferrara, originario di Canosa di Puglia, in provincia di Bari, si era radicalizzato già da anni e utilizzava i social media per condividere immagini e documenti audio video di esaltazione delle azioni violente dell’Isis e del martirio in nome di Allah. Usava soprattutto Facebook, dove si chiamava “Issa Ferrara”, ma anche Soundcloud, una piattaforma per condividere brani e canzoni, dove lui diffondeva versetti e salmi a sfondo religioso e integralista denominati ... Leggi su tpi

