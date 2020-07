Arrestato 38enne italiano accusato di terrorismo internazionale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nicola “Issa” Ferrara, che ringrazia Allah per il covid, è accusato di istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico. Immediata carcerazione per il 38enne pugliese Nicola Ferrara, accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo internazionale: secondo l’accusa, da cinque anni utilizzava le piattaforme social per diffondere la Jihad e il credo … L'articolo Arrestato 38enne italiano accusato di terrorismo internazionale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

