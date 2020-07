Approvata in via definitiva la legge sulla cefalea cronica (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI- Con 235 favorevoli, 2 contrari e nessuna astensione, il Senato ha definitivamente approvato la legge sulla cefalea cronica. "Approvata definitivamente la nostra pdl a mia prima firma che riconosce la cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ora è finalmente legge. Grande soddisfazione e un pizzico d'orgoglio per questa battaglia intrapresa nel 2011 da consigliere della Regione Veneto e ora vinta in Parlamento". Lo afferma la deputata della Lega Arianna Lazzarini, segretario della Commissione Affari sociali di Montecitorio e prima firmataria della pdl Approvata. "L'Italia diventa così il primo Paese in Europa ad adottare un provvedimento come questo. Un primo punto di ... Leggi su agi

