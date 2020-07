Ape24 – Il tramonto di Italia 90 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn ricordo agrodolce. Lothar Matthaus alza al cielo di Roma la coppa del Mondo. E’ l’8 luglio 1990, l’ultima Germania Ovest batte l’Argentina conquistando il suo terzo titolo iridato. Oggi la finale dell’Olimpico, definita ragionevolmente la più brutta della storia del calcio, compie 30 anni. Si spalancano le porte della nostalgia, ma questa non è una novità. Quel Mondiale è ricordato dagli Italiani come l’evento sportivo per eccellenza e al tempo stesso la delusione azzurra più grande, superiore anche a una mancata qualificazione alla fase finale. Il brivido delle ‘notti magiche’ si trascina nel tempo e contagia persino chi non ha avuto il piacere di viverlo. I minuziosi e inebrianti ricordi di nonni e genitori sono la chiave giusta per riportare ... Leggi su anteprima24

