Antonio Logli dice che Roberta Ragusa è in Liguria, e ci sono i testimoni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Due nuovi testimoni mai ascoltati prima e un avvistamento di Roberta Ragusa sarebbero le carte messe in tavola da Logli per chiedere la revisione. Ci siamo: Logli è pronto a chiedere la revisione del processo a suo carico per omicidio nei confronti della moglie Roberta Ragusa. Avrebbe delle prove e potrebbe avvalersi anche della Corte … L'articolo Antonio Logli dice che Roberta Ragusa è in Liguria, e ci sono i testimoni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

mfiorent : ROBERTA RAGUSA E' STATA AVVISTATA IN LIGURIA? I LEGALI DI ANTONIO LOGLI SOSTENGONO CHE CI SONO... - lupakkiotto85 : RT @ilgiornale: Una nuova testimonianza potrebbe scagionare Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, dall'accusa di omicidio volontario e d… - pakovgt63 : RT @ilgiornale: Una nuova testimonianza potrebbe scagionare Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, dall'accusa di omicidio volontario e d… - marcoranieri72 : RT @ilgiornale: Una nuova testimonianza potrebbe scagionare Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, dall'accusa di omicidio volontario e d… - ilgiornale : Una nuova testimonianza potrebbe scagionare Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, dall'accusa di omicidio volont… -