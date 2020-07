Antonella Clerici onorata di essere tra le “50 donne del cibo” (Foto) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tanti i complimenti per Antonella Clerici che sui social ha mostrato la sua giusta soddisfazione per l’elogio ricevuto dal Corriere della Sera. Oggi in edicola Cook, lo speciale del quotidiano, dedica a 50 donne il loro ritratto. Sono le “50 donne del cibo” e tra loro non poteva non esserci Antonella Clerici. Il suo è il primo ritratto, inconfondibile tra le altre, alcune note a tutti, altre un po’ meno. E’ l’amore e la passione che ha messo nei suoi lunghissimi anni a La prova del cuoco a portarla in vetta. La cucina per lei resta fondamentale, non a caso a settembre la ritroveremo su Rai 1 con un nuovo programma in cui non mancheranno le ricette e il buon cibo. “onorata di essere tra le 50 donne del cibo” commenta la Clerici sul suo profilo Instagram ricevendo subito i piacevoli commenti di tanti amici tra cui Sonia Bruganelli, ... Leggi su ultimenotizieflash

