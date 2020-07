Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 13-17 Luglio 2020: Eugenio e Susanna Rischiano di Morire! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 13 a venerdì 17 Luglio 2020: la pericolosa e spietata mossa di Mariano! Serena allontana Filippo… Anticipazioni Un posto al sole: il boss Mariano Tregara organizza un attentato ai danni di Avella che, però, colpisce Eugenio e Susanna! Serena chiude definitivamente con suo marito Filippo, mentre Fabrizio, uscito dal carcere, cerca di viversi momenti di serenità con Marina… Guido e Mariella scelgono finalmente i loro testimoni di nozze! Il grande evento è vicino! Un posto al sole, dopo settimane e settimane di chiusura dovute alla Pandemia attualmente ... Leggi su uominiedonnenews

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Le cose non sono cambiate: va male tra i due? - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni delle NUOVISSIME PUNTATE!!!!!!!!!!!! - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio: Susanna e Nicotera in pericolo - Notiziedi_it : ‘Un posto al sole’ torna in onda con i nuovi episodi: le anticipazioni - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni: il matrimonio di GUIDO e MARIELLA!!! -