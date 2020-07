Annullati concerti di Lenny Kravitz in Italia, senza recupero: info rimborso biglietti (Di mercoledì 8 luglio 2020) I concerti di Lenny Kravitz in Italia sono Annullati. L'artista avrebbe dovuto esibirsi in Italia a Perugia, Mantova e Torino, ma il perdurare dell'emergenza sanitaria ha imposto l'annullamento di tutti i concerti che avrebbe dovuto tenere nel nostro paese e che erano in programma per i prossimi mesi. Nella nota ufficiale, Lenny Kravitz spiega il motivo per il quale abbiano deciso di annullare le date della tournée, che avrebbe dovuto tenersi nelle prossime settimane. "A tutti i miei amici in Europa: mi spiace comunicarvi che le date del mio 'Here To Love' tour al momento non saranno riprogrammate a causa dell’impatto del Covid19 in tutto il mondo. Non vedevo l’ora di venire a suonare e a celebrare la vita con voi ma al momento è importante assicurarsi che tutti voi - così come la mia band e il mio staff - rimaniate al sicuro e in salute. Spero ... Leggi su optimagazine

