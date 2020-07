Anna Foglietta madrina del Festival di Venezia 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’attrice Anna Foglietta condurrà le cerimonie di apertura e chiusura del Festival di Venezia 2020, in programma rispettivamente il 2 e 12 Settembre prossimi Il Festival di Venezia 2020 ha la sua madrina: si tratta dell’attrice Anna Foglietta che condurrà le cerimonie di apertura e chiusura della settantasettesima edizione della kermesse cinematografica diretta da Alberto Barbera, in programma rispettivamente il 2 (sul palco della Sala Grande presso il Palazzo del Cinema al Lido) e 12 Settembre prossimi, occasione quest’ultima in cui saranno assegnati tutti i premi, incluso l’ambito Leone d’Oro. Per saperne di più Il percorso artistico di ... Leggi su zon

