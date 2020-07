Andrea Damante duramente criticato dai social, cos’è successo? (Foto) (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’arrivo dell’emergenza Coronavirus ha costretto tutti ad un radicale cambiamento delle proprie abitudini. I personaggi noti non sono, ovviamente, esclusi ma a quanto pare, nelle ultime ore, Andrea Damante è stato duramente criticato sui social (era accaduto anche giorni fa) per non aver rispettato le norme anti-Covid. Non esisteva alcun distanziamento sociale né tanto meno era previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante una serata che Andrea Damante ha tenuto in una nota discoteca. La prova è stata, forse un po’ troppo ingenuamente, lui ad offrirla pubblicando una Foto che lo ritraeva proprio durante la serata in questione. Gravi provvedimenti anche per il locale. Vediamo cos’è successo. Andrea Damante, serata in discoteca Andrea Damante fa il DJ di professione ed è normale che faccia delle serate ... Leggi su kontrokultura

