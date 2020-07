Ancora Arcuri: dopo il fallimento delle mascherine ora è il turno della scuola (Di mercoledì 8 luglio 2020) Se pensavamo che fosse stato abbastanza ci sbagliavamo, perchè il governo di Promettopoli ha in serbo ‘un altro bel regalo’. Domenico Arcuri, nominato dal premier Giuseppe Conte come commissario straordinario per affrontare l’emergenza Coronavirus, ha finito di fare danni da una parte ed è pronto per iniziare a farne da un’altra. La stessa persona che ha acceso tensioni e malumori nella collaborazione con le Regioni, che ha dimostrato una pessima gestione nel reperimento di mascherine e presidi medici, è stata scelta per occuparsi anche della ripartenza delle scuole in sicurezza. A stabilirlo l’articolo 8 dell’ultimo decreto legge semplificazioni in cui è scritto: “Il commissario straordinario fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell’ambito dei poteri conferitigli e con le ... Leggi su ilparagone

matteosalvinimi : Ha fallito sulle mascherine (che molti stanno ancora aspettando) e per premio il governo lo manda ad occuparsi dell… - NicolaPorro : Prosegue la ridicola storia del #decretosemplificazioni. #Cassaintegrazione, ancora 2 milioni di persone in attesa.… - Cristin97215062 : RT @Storace: BUONGIORNO A TUTTI DA @tempoweb CON LA PRIMA PAGINA: i #bangla infetti, ancora guai per #Zingaretti con le #mascherine, #Arcu… - Massimo65755300 : RT @marisaLaDestra: #8luglio #buongiorno dal.@tempoweb CON LA PRIMA PAGINA: i #bangla infetti,ancora guai per #Zingaretti? #mascherine,#Arc… - CordioliMirco : RT @GuidoCrosetto: Osservo l’attacco dei “liberisti” ad Arcuri, trattato da grigio burocrate di regime e Io lo ricordo, non ancora quarante… -