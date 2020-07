Amministrative 2021, Martusciello (FI): “Mastella si ricandida? Non c’interessa” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La candidatura di Mastella non c’interessa”. Così in una nota stampa Fulvio Martusciello, cocoordinatore di Forza italia a Benevento, in merito alla candidatura del sindaco Clemente Mastella alle elezioni Amministrative del prossimo anno. “Il centrodestra sarà unito e coeso con un candidato coerente. Si voterà a maggio 2021 insieme alla città di Napoli dove dovrebbe esserci una proposta della Lega e qui a Benevento ci prepariamo a un’intesa larga con alleati per una candidatura popolare e coerente. Mastella ha preso un’altra strada”. L'articolo Amministrative 2021, Martusciello (FI): “Mastella si ricandida? Non c’interessa” ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Amministrative 2021, Martusciello (FI): “La candidatura di Mastella non c’interessa” - Polo37411810 : @Anarchicoindip1 @ChiodiDonatella Se non sbaglio ci sono state elezioni amministrative per Roma Milano aprile 2016… - DmitryEvic : Venite gente i piazzisti sono tanti - MariM64768014 : E con questa notizia,voglio morire....... secondo me sono proprio diventati scemi ,ma vabbè - bellomio95 : ????????????ma annate affanculo???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative 2021 Amministrative 2021, Martusciello (FI): “La candidatura di Mastella non c'interessa” NTR24 Amministrative 2021, Martusciello (FI): “La candidatura di Mastella non c’interessa”

“Il centrodestra sarà unito e coeso con un candidato coerente. Si voterà a maggio 2021 insieme alla città di Napoli dove dovrebbe esserci una proposta della Lega e qui a Benevento ci prepariamo a ...

Spid e app IO, a cosa serviranno

Entro il 28 febbraio 2021 tutti gli Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione ... da usare per i cittadini che intendano utilizzare il telefono per sbrigare pratiche amministrative. Entro il 28 ...

“Il centrodestra sarà unito e coeso con un candidato coerente. Si voterà a maggio 2021 insieme alla città di Napoli dove dovrebbe esserci una proposta della Lega e qui a Benevento ci prepariamo a ...Entro il 28 febbraio 2021 tutti gli Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione ... da usare per i cittadini che intendano utilizzare il telefono per sbrigare pratiche amministrative. Entro il 28 ...