Amatruda lascia, Tiberio Brunetti nuovo spin doctor di Caldoro? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTiberio Brunetti, patron della società spin Factor, sarà probabilmente il nuovo uomo della comunicazione di Stefano Caldoro. Brunetti, ex comunicatore di Gianni Lettieri, per il momento, a quanto trapela da ambienti vicini al candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, non avrebbe ancora accettato l’incarico formalmente, ma starebbe già dando una mano, in termini di amicizia e in maniera disinteressata, a Caldoro, al quale il giovane comunicatore è legato da una profonda amicizia. Dopo il quasi certo addio di Gaetano Amatruda, Brunetti è l’asso nella manica del candidato di Forza Italia. ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Amatruda lascia Amatruda lascia, Tiberio Brunetti nuovo spin doctor di Caldoro? anteprima24.it