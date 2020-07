Alonso prepara il ritorno in F1: sui social è già “Ritorno al futuro” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fernando Alonso vicino al ritorno in F1 e alla Renault? Sembrano esserci più indizi che fanno pensare che sia proprio così. A dare qualche news è stato lo stesso spagnolo che sui social, attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui si allena con la colonna sonora di "ritorno al futuro".Il campionissimo si è sempre tenuto in forma sia con eventi live sia virtuali come la 24 di Le Mans da poco disputata... da casa. Alonso prepara il ritorno in F1: sui social è già “ritorno al futuro” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Alonso prepara Alonso prepara il capolavoro: “Pronto per Indianapolis, posso vincere” AutoMotoriNews F1: Kubica farà le Libere 1 del GP di Stiria con l'Alfa Romeo

Robert girerà al volante della C39 di Antonio Giovinazzi. Il pugliese tornerà titolare della sua vettura a partire dal turno successivo. Nelle prossime ore la Renault dovrebbe annunciare l'ingaggio di ...

F1 | McLaren, Carlos Sainz soddisfatto: “Domani lottiamo per i primi punti della stagione”

La McLaren ha dimostrato anche oggi di aver ritrovato la sua forma: Carlos Sainz è pronto a conquistare i primi punti iridati della stagione. La McLaren ha dimostrato, anche oggi, di aver fatto notevo ...

