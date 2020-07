Allarme Fiumicino: in arrivo volo da Qatar con infetti del Bangladesh (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sul volo diretto a Fiumicino ci sono 135 passeggeri provenienti dal Bangladesh che non potrebbero sbarcare per le nuove imposizioni del nostro governo. “Siamo pronti” dicono dall’unità di crisi della Regione Lazio. Ma la domanda dovrebbe essere: perchè atterrano se il ministro Speranza ha vietato lo sbarco dai confini extra Schengel? L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha lanciato l’Allarme per un volo che, partito dal Qatar con a bordo 135 passeggeri provenienti dal Bangladesh, è in arrivo a Fiumicino. Ma, come detto, nello scalo romano, dopo la sospensione decretata lunedì dal ministro della Salute, i passeggeri bangalesi non potrebbero sbarcare. L’Unità di crisi chiede quindi all’Enac di “emettere un’indicazione chiara alle linee aeree ... Leggi su chenews

