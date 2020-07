Allarme coronavirus: sbarco vietato a volo Qatar con 125 bengalesi a bordo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 lug – Scatta di nuovo l’Allarme coronavirus “importato” dal Bangladesh. Un aereo della Qatar Airways con a bordo 125 passeggeri bengalesi è atterrato all’aeroporto di Fiumicino. I passeggeri bengalesi (regione del Bangladesh), che sono oggetto di un provvedimento di respingimento per motivi sanitari (troppi casi di coronavirus accertati), resteranno a bordo fino al momento della ripartenza dell’aereo, intorno alle 16 di oggi. I passeggeri non bengalesi, autorizzati a sbarcare, saranno comunque sottoposti a tampone in aeroporto. La mossa per arrivare in Italia aggirando i controlli La presenza di 125 cittadini del Bangladesh su un totale di 200 passeggeri lascia intendere che i ... Leggi su ilprimatonazionale

Corriere : Coronavirus, Usa: la Florida in allarme richiude (troppo tardi) spiagge e vita notturna - Corriere : Voli bloccati da Dacca ma a Fiumicino atterrano 135 bengalesi Speranza: urgenti misure su arrivi - Corriere : Voli bloccati da Dacca ma a Fiumicino atterrano 135 bengalesi Speranza: urgenti mi... - guido_ragazzi94 : RT @isabellaisola3: #Zaia denunciato per procurato allarme. Passare dalla minaccia di Tso all’invocazione del carcere sono dosi giornalier… - Faniuzza1 : RT @francescatotolo: Si ripropone la stessa inadeguatezza dimostrata dal ministro @robersperanza dopo il primo focolaio di #coronavirus a #… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme coronavirus Coronavirus, l'Europa dell'Est fa paura: è allarme in Italia per le «bombe... Il Mattino Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

questi allarmi continui non sono necessari ... organizzato dall’Ordine dei medici di Milano a domanda precisa su i possibile effetti del COVID-19” in Italia asseriva che: “La malattia da noi ...

Coronavirus, in arrivo a Fiumicino passeggeri dal Bangladesh via Doha

Non verranno fatti sbarcare gli almeno 125 passeggeri provenienti dal Bangladesh e in arrivo all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Doha. Sarebbe questa la decisione delle autorità, che ...

questi allarmi continui non sono necessari ... organizzato dall’Ordine dei medici di Milano a domanda precisa su i possibile effetti del COVID-19” in Italia asseriva che: “La malattia da noi ...Non verranno fatti sbarcare gli almeno 125 passeggeri provenienti dal Bangladesh e in arrivo all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Doha. Sarebbe questa la decisione delle autorità, che ...